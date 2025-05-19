Mouni Roy ने कान्स 2025 में दिखाया ग्लैमर, ऑफ शॉल्डर ब्लैक गाउन में...
Pratibha Gaur
| May 19, 2025
एक्ट्रेस मौनी रॉय हाल ही में कान्स 2025 में शामिल हुईं, जहां से उनके फोटोज सामने आए हैं.
इन तस्वीरों में मौनी रॉय ब्लैक एंड पर्पल कलर का ऑफ शॉल्डर गाउन पहनें दिख रही हैं.
इस आउटफिट के साथ मौनी रॉय ने खूबसूरत डायमंड ज्वैलरी पहनी हुई हैं.
इस तस्वीर में मौनी रॉय शीशे के सामने खड़ी होकर पोज देती दिख रही हैं.
इस तस्वीर में मौनी रॉय ड्रीमी लुक में पोज दे रही हैं.
मौनी रॉय की यह तस्वीरें आते ही इंटरनेट पर छा गई हैं.
बता दें कि मौनी रॉय अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर चुकी हैं.
वह रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नेगेटिव रोल में नजर आई थीं. इस मूवी में उनका रोल काफी पसंद किया गया गया था.
