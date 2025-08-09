मौनी रॉय का साड़ी लुक बना इंटरनेट सेंसेशन, कर्वी फिगर पर फिदा हुए फैंस
टीवी और बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मौनी रॉय का जलवा एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गया है.
हाल ही में उन्होंने अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस बार मौनी ने देसी अवतार अपनाया है, और खूबसूरत साड़ी में पोज देते हुए फैंस के दिलों पर बिजली गिराई.
मौनी के इस फोटोशूट में उनका कर्वी फिगर और गॉर्जियस अंदाज साफ नजर आ रहा है.
बालों में लगाया गया फूल उनके पूरे लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है.
फोटो में मौनी कभी अपनी आंखों के जादू से लोगों को दीवाना बना रही हैं.
तो कभी कैमरे के सामने स्टाइलिश पोज देकर फैंस का दिल जीत रही हैं.
