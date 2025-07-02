क्या आपने देखी मौनी रॉय की ये कातिल अदाएं? साड़ी में दिखीं ऐसी कमर कि जल उठा इंटरनेट
Sadhna Mishra
| Jul 01, 2025
टीवी की 'नागिन' और बॉलीवुड 'क्वीन' मौनी रॉय अक्सर अपनी तस्वीरों से फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं.
वहीं अब मौनी रॉय ने ग्रीन साड़ी में ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है.
एक्ट्रेस का ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज और ग्रीन साड़ी का कॉम्बिनेशन उनके ट्रेडिशनल लुक को बेहद ग्लैमरस बना रहा है.
इन फोटोज में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी पतली और टोन्ड कमर की हो रही है. मौनी का यह देसी अंदाज फैंस को उनका दीवाना बना रहा है.
खुले बाल और सीधे पल्लू के साथ उन्होंने सिंपल लुक में भी कहर ढा दिया है.
मिनिमल मेकअप में मौनी की नैचुरल ब्यूटी और भी ज्यादा निखरकर सामने आ रही है.
हर तस्वीर में उनकी अदा और एक्सप्रेशन फैंस को घायल कर रहे हैं.
मौनी रॉय का यह लुक साबित करता है कि सादगी में भी बेशुमार खूबसूरती होती है.
