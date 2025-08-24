बीच कैफे में मस्ती करती दिखीं मौनी रॉय, क्यूट स्माइल और ग्लैमरस लुक ने फैंस का जीता दिल
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 24, 2025
मौनी रॉय इन दिनों अपने लेटेस्ट लुक से इंटरनेट पर छाई हुई हैं. तस्वीरों में वो कैफे में बैठकर रिलैक्स करती नजर आ रही हैं.
मौनी ने इस दौरान येलो-ब्राउन प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस पहनी है, जिसमें उनका स्टाइल बेहद सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव लग रहा है.
कैमरे के सामने पोज देते वक्त मौनी की क्यूट स्माइल ने फैंस का दिल चुरा लिया. उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
मौनी ने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस से पूरा किया, जो उन्हें और भी ग्लैमरस बना रहा है.
बिना ज्यादा मेकअप के भी मौनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनकी नैचुरल ब्यूटी हर तस्वीर में साफ झलक रही है.
उनकी ड्रेसिंग स्टाइल से साफ है, कि मौनी कंफर्ट और फैशन दोनों का सही बैलेंस रखना जानती हैं.
जैसे ही मौनी ने ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. हर कोई उनकी तारीफें करता नहीं थक रहा.
मौनी रॉय अकसर अपने स्टाइलिश लुक्स से फैशन गोल्स सेट करती हैं, और ये तस्वीरें भी उनके फैंस के लिए एक नई इंस्पिरेशन हैं.
