Mouni Roy का न्यू लुक वायरल, स्टाइल और ग्लैमर ने जीता फैंस का दिल
Masummba Chaurasia
| Sep 09, 2025
एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों अपने स्टाइल और फैशन चॉइसेज को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.
हाल ही में मौनी ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
इन फोटोज में मौनी न्यूड शेड गाउन में नजर आ रही हैं, जिसमें ब्लैक फ्लोरल वर्क उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है.
मौनी ने इस आउटफिट के साथ कैप्शन में लिखा कि वह हमेशा से जानती थीं, कि डिजाइनर एक शानदार आर्टिस्ट हैं.
उन्होंने खुशी जताई कि वह @baelibyanu की पहली ड्रेस पहनने वाली पहली पर्सन हैं.
एक्ट्रेस ने इस नए ब्रांड के लॉन्च पर एक्साइटमेंट जताते हुए, लिखा कि वह #baeli को सफल होते देखने का इंतजार नहीं कर सकतीं.
मौनी का यह लुक और उनका सपोर्टिव कैप्शन फैशन इंडस्ट्री में खूब चर्चा बटोर रहा है.
फैंस कमेंट्स में मौनी को 'फैशन क्वीन' और 'स्टाइल गोल्स' कहकर जमकर तारीफ कर रहे हैं.
