प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों के बीच ऑफ शोल्डर गाउन में इतराती दिखीं मौनी रॉय, कहा- 'मैंने एक...'
Sadhna Mishra
| Apr 20, 2025
मौनी रॉय ने अपने नए लुक से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है.
उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों के बीच इंस्टाग्राम पर ऑफ-शोल्डर ऑफ-व्हाइट गाउन में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मुझे पूरा यकीन है कि मैंने एक डायनासोर देखा था', जो यूजर्स को खूब पसंद आया.
उनका ये गाउन लुक बेहद मॉडर्न और क्लासिक ट्विस्ट के साथ नजर आया.
म्यूटेड मेकअप, रोजी लिप्स और सॉफ्ट ब्लश ने उनके फेस को नेचुरल ग्लो दिया.
हाल ही में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों को लेकर ट्रोल किया गया था. जिसका एक्ट्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया था.
मौनी ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे बेकार कमेंट्स से फर्क नहीं पड़ता.
उन्होंने साफ कहा, 'जिसे जो करना है करे, मैं इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती.'
