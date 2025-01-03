शराब के नशे में बीच सड़क पर गिरती-पड़ती दिखीं ये हसीनाएं, खूब हुई बेइज्जती
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 03, 2025
बॉलीवुड में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जो नशे की हालत में स्पॉट हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका अरोड़ा कई पार्टीज के बाद नशे की हालत में दिखी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर की कई फोटो सामने आई हैं, जिसमें वह नशे में लगने की वजह से ट्रोल हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय हाल ही में नशे की हालत में एक पार्टी के बाद गिर गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्फी जावेद नशे की हालत में लड़खड़ाती हुई दिखी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर को नशे में देखकर फैंस दंग रह गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन शराब का ग्लास हाथ में पकडे़ दिखी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण कई बार नशे में होने की वजह से ट्रोल हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तो इस वजह से छोड़ा था 'बुआ' ने Kapil Sharma का शो, बोलीं 'अब सब पहले जैसा नहीं....'
अगली वेब स्टोरी देखें.