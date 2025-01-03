शराब के नशे में बीच सड़क पर गिरती-पड़ती दिखीं ये हसीनाएं, खूब हुई बेइज्जती

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 03, 2025

बॉलीवुड में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जो नशे की हालत में स्पॉट हुई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा कई पार्टीज के बाद नशे की हालत में दिखी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर की कई फोटो सामने आई हैं, जिसमें वह नशे में लगने की वजह से ट्रोल हुई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मौनी रॉय हाल ही में नशे की हालत में एक पार्टी के बाद गिर गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

उर्फी जावेद नशे की हालत में लड़खड़ाती हुई दिखी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर को नशे में देखकर फैंस दंग रह गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन शराब का ग्लास हाथ में पकडे़ दिखी थीं.

Source: Bollywoodlife.com

दीपिका पादुकोण कई बार नशे में होने की वजह से ट्रोल हुई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: तो इस वजह से छोड़ा था 'बुआ' ने Kapil Sharma का शो, बोलीं 'अब सब पहले जैसा नहीं....'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.