'उम्र नहीं...', मौनी रॉय को इस बात पर ट्रोल कर रहे लोग

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 28, 2025

एक्ट्रेस मौनी रॉय अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.

मौनी रॉय एक बार फिर पैपराजी के कैमरों में कैद हुई हैं. उनकी नई फोटोज सामने आई हैं.

मौनी रॉय बीती रात मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट हुईं. इस दौरान उनके अंदाज ने ध्यान खींचा.

मौनी रॉय ने सफेद रंग की हॉफ स्लीव्स वाली मिनी फ्रॉक पहनी थी. उनके हेयरस्टाइल पर लोगों की नजरें टिक गईं.

मौनी रॉय की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं.

मौनी रॉय की सर्जरी की अटकलें लग रही हैं. वह सर्जरी की अटकलें को लेकर ट्रोल हो रही हैं.

मौनी रॉय को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'सर्जरी की दुकान.' एक यूजर ने लिखा है, 'उम्र नहीं छिपती सर्जरी से.'

