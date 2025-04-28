'उम्र नहीं...', मौनी रॉय को इस बात पर ट्रोल कर रहे लोग
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 28, 2025
एक्ट्रेस मौनी रॉय अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय एक बार फिर पैपराजी के कैमरों में कैद हुई हैं. उनकी नई फोटोज सामने आई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय बीती रात मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट हुईं. इस दौरान उनके अंदाज ने ध्यान खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय ने सफेद रंग की हॉफ स्लीव्स वाली मिनी फ्रॉक पहनी थी. उनके हेयरस्टाइल पर लोगों की नजरें टिक गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय की सर्जरी की अटकलें लग रही हैं. वह सर्जरी की अटकलें को लेकर ट्रोल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'सर्जरी की दुकान.' एक यूजर ने लिखा है, 'उम्र नहीं छिपती सर्जरी से.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिहार से हैं ये बॉलीवुड हसीनाएं, कुछ के नाम जानकर नहीं होगा विश्वास
अगली वेब स्टोरी देखें.