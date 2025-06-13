मौनी ने दिशा को किया बर्थडे विश, फोटोज देख लोग बोले- 'इन दोनों...'
Shashikant Mishra
| Jun 13, 2025
बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दिशा पटानी ने 13 जून को अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है.
दिशा पटानी को उनके फैंस ने विश किया है. वहीं, उनकी फ्रेंड मौनी रॉय ने एक पोस्ट शेयर किया है.
मौनी रॉय ने अपनी खास दोस्त दिशा पाटनी के साथ की प्यारी तस्वीरें शेयर कर जन्मदिन की बधाई दी है.
मौनी रॉय और दिशा पटानी की तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है.
दिशा पाटनी और मौनी रॉय की फोटोज को फैंस पसंद कर रहे हैं, वहीं दोनों को ट्रोल किया जा रहा है.
दोनों एक्ट्रेस को लेकर काफी निगेटिव कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'इन दोनों ने शादी कर ली है क्या?'
एक यूजर ने लिखा है, 'ये दोनों लेस्बियन लगते हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'इन अलग ही ड्रामा चलता है.'
