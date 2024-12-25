Amitabh Bachchan में सफलता के बाद आया था ऐसा बदलाव, उनकी इस co- actress ने किया खुलासा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 25, 2024
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दुनियाभर में खूब नाम कमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं हाल ही में अमिताभ बच्चन की को- एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके स्टारडम को लेकर चर्चा की है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने एक साथ रोटी कपड़ा और मकान, बेनाम और मंजिल जैसी फिल्में की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौसमी चटर्जी ने अमिताभ बच्चन के स्ट्रगल और मेहनत के बारे में भी बताया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मौसमी चटर्जी ने कहा, अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष और कड़ी मेहनत की है. तब वो एक बड़े स्टार बने हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौसमी चटर्जी ने कहा 'लेकिन जब आपको इतना कुछ मिलता है, तो आप बहुत अलग तरह से व्यवहार करते हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
मौसमी चटर्जी ने बताया उस समय आप दूसरों की मदद करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
मौसमी चटर्जी ने बताया कि 'लेकिन अमिताभ बच्चन बहुत शांत इंसान थे, अकेले बैठते थे और हेयरड्रेसर के साथ लंच करते थे.'
Source:
Bollywoodlife.com
मौसमी चटर्जी ने अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए कहा कि '72 साल की उम्र में भी वो एक नए चेहरे की तरह हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नए साल के मौके पर भूलकर भी न देखें ये 10 फिल्में, वरना होगा बड़ा पछतावा
अगली वेब स्टोरी देखें.