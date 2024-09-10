छोटी या बड़ी? अंबानी फैमिली की कौन सी बहू है ज्यादा पढ़ी लिखी?

Ankita Kumari | Sep 10, 2024

अंबानी परिवार के सभी सदस्य काफी पढ़े लिखें हैं।

क्या आपको पता है कि अंबानी परिवार की कौन सी बहू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखीं हैं?

आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका मेहता ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है।

श्लोका मेहता ने प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की।

श्लोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की।

श्लोक ने लॉ में मास्टर्स भी किया है।

वहीं राधिका मर्चेंट ने अपनी स्कूलिंग कैथेड्रल एंड जॉन केनन और इकोल मोंडिएल वर्ल्‍ड स्‍कूल से की है।

राधिका ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है।

अंबानी की दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा श्लोका मेहता पढ़ी लिखी हैं।

