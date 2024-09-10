छोटी या बड़ी? अंबानी फैमिली की कौन सी बहू है ज्यादा पढ़ी लिखी?
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2024
अंबानी परिवार के सभी सदस्य काफी पढ़े लिखें हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
क्या आपको पता है कि अंबानी परिवार की कौन सी बहू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखीं हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका मेहता ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है।
Source:
Bollywoodlife.com
श्लोका मेहता ने प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की।
Source:
Bollywoodlife.com
श्लोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की।
Source:
Bollywoodlife.com
श्लोक ने लॉ में मास्टर्स भी किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं राधिका मर्चेंट ने अपनी स्कूलिंग कैथेड्रल एंड जॉन केनन और इकोल मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल से की है।
Source:
Bollywoodlife.com
राधिका ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है।
Source:
Bollywoodlife.com
अंबानी की दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा श्लोका मेहता पढ़ी लिखी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन की नेट वर्थ
अगली वेब स्टोरी देखें.