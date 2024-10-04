मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, किसके बच्चे हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे?
Ankita Kumari
| Oct 04, 2024
मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं.
मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी देश के बड़े बिजनेस मैन में से एक है.
क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बच्चे कितने पढ़े-लिखे हैं?
आकाश अंबानी ने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की है.
अनंत अंबानी ने भी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी से ली है.
ईशा ने येल यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है.
ईशा ने हैस्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी एमबीए पूरी की है.
वहीं, अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी ने बीएससी की डिग्री वारविक बिजनेस स्कूल से हासिल की है.
अनिल अंबानी के छोटे बेटे अंशुल अंबानी ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है.
