मुकेश अंबानी समेत इतने पढ़े लिखे हैं दुनिया के अरबपति

बर्नार्ड अरनॉल्ट ने इंजीनियरिंग स्कूल इकोले पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है।

एलन मस्क ने साइंस और आर्ट्स में बैचलर डिग्री ली है।

अरबपति वॉरेन बफे ने इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की है।

जेफ बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है।

वहीं लैरी एलिसन यूनिवर्सिटी ड्रॉपआउट हैं।

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्‍थापक बिल गेट्स भी ड्रॉपआउट हैं।

मुकेश अंबानी ने मुंबई विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है।

मार्क जुकरबर्ग भी काफी पढ़े लिखे हैं।

स्टीवन एंथनी बाल्मर भी ग्रेजुएट हैं।

