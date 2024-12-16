शत्रुघ्न सिन्हा पर भड़के मुकेश खन्ना, वजह बनीं सोनाक्षी
| Dec 16, 2024
वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं. अब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधा है.
मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा की रामायण में कम जानकारी होने में उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की गलती बताई है.
मुकेश खन्ना ने सिद्धार्थ कनन संग इंटरव्यू में कहा, 'मुझे लगता है कि आज बच्चों को 1970 के दशक के बच्चों की तुलना में शक्तिमान के मार्गदर्शन की अधिक जरूरत है.'
एक्टर ने कहा, 'आज बच्चे भटक रहे हैं. बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड के साथ घूमते नजर आते हैं. एक लड़की ये नहीं बता पाई कि हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे.'
मुकेश खन्ना से सवाल किया गया कि वह सोनाक्षी सिन्हा के लिए कह रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, 'हां, और ये तब हुआ जब वह लड़की शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है.'
मुकेश खन्ना ने आगे कहा, 'सोनाक्षी के भाइयों के नाम लव और कुश हैं. घर का नाम रामायण है. ये गलती उनकी नहीं है बल्कि उनके पिता की है.'
उन्होंने कहा, 'लड़की के माता-पिता की गलती है कि जिन्होंने बच्चों को नहीं सिखाया. आखिर वे इतने आधुनिक क्यों हो गए.'
मुकेश खन्ना ने कहा कि अगर वो 'शक्तिमान' होते तो टीवी पर बच्चों को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में सिखाते.
बताते चलें कि सोनाक्षी सिन्हा ने 'केबीसी 11' के दौरान नहीं बता पाया था कि हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे. इस पर उन्हें ट्रोल किया गया था.
