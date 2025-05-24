एक्टर नहीं होते तो ये काम करते मुकुल देव, इसकी ली थी ट्रेनिंग
Shashikant Mishra
| May 24, 2025
बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव का निधन हो गया है. उन्होंने 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है.
मुकुल देव के निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
मुकुल देव ने अपने करियर में तमाम फिल्मों में काम किया है. उनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया.
मुकुल देव के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली थी.
मुकुल देव ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से अकादमी से पायलट ट्रेनिंग ली थी.
मुकुल देव ने साल 1996 में एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'मुमकिन' से की थी.
मुकुल देव ने टीवी के अलावा फिल्मों में काम किया था. उन्होंने फिल्म 'दस्तक' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
