इन दो बड़ी हीरोइनों के साथ था शम्मी कपूर का रिश्ता, की दो शादियां
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर शम्मी कपूर का आज जन्मदिन है. उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था.
शम्मी कपूर को लोग बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ली भी कहते थे. वो अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए काफी फेमस थे.
शम्मी कपूर की रियल लाइफ भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी.
शम्मी कपूर की लव लाइफ भी बहुत ही दिलचस्प रही है. उनको अपने जीवन में कई बार प्यार हुआ था.
शम्मी कपूर का पहला प्यार एक्ट्रेस मधुबाला थीं. मगर दोनों के बीच धर्म की दीवार ने उनका रिश्ता खत्म कर दिया था.
मधुबाला के बाद शम्मी कपूर की लाइफ में बहुत सी लड़कियां आईं उनका नाम कई एक्ट्रेस से भी जोड़ा गया था.
शम्मी कपूर को फिर गीता बाली से प्यार हो गया था. और उन्होंने उनसे शादी भी कर ली थी. मगर कुछ समय बाद गीता का निधन हो गया था.
गीता बाली के निधन के बाद शम्मी कपूर अकेले पड़ गए थे. मगर कुछ समय बाद ही उनका दिल एक्ट्रेस मुमताज पर आ गया था.
मुमताज ने एक बार इस बात को एक इंटरव्यू में भी बताया था. कि शम्मी कपूर उनसे प्यार करते हैं. और शादी करना चाहते हैं.
मुमताज ने कहा मगर मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूं. इसलिए मुझे शम्मी को शादी के लिए मना करना पड़ा था.
मुमताज के शादी करने से इनकार करने के बाद शम्मी कपूर ने रॉयल फैमिली की नीला देवी गोहिल से शादी कर ली थी.
नीला देवी गुजरात की रॉयल फैमिली से थीं और नीला देवी ने शादी के बाद मां नहीं बनने का फैसला भी किया था.
नीला देवी ने शम्मी कपूर और गीता बाली के दोनों बच्चों को गोद लेकर उनकी परवरिश की थी.
