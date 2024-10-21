इन दो बड़ी हीरोइनों के साथ था शम्मी कपूर का रिश्ता, की दो शादियां

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 21, 2024

बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर शम्मी कपूर का आज जन्मदिन है. उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

शम्मी कपूर को लोग बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ली भी कहते थे. वो अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए काफी फेमस थे.

Source: Bollywoodlife.com

शम्मी कपूर की रियल लाइफ भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी.

Source: Bollywoodlife.com

शम्मी कपूर की लव लाइफ भी बहुत ही दिलचस्प रही है. उनको अपने जीवन में कई बार प्यार हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

शम्मी कपूर का पहला प्यार एक्ट्रेस मधुबाला थीं. मगर दोनों के बीच धर्म की दीवार ने उनका रिश्ता खत्म कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

मधुबाला के बाद शम्मी कपूर की लाइफ में बहुत सी लड़कियां आईं उनका नाम कई एक्ट्रेस से भी जोड़ा गया था.

Source: Bollywoodlife.com

शम्मी कपूर को फिर गीता बाली से प्यार हो गया था. और उन्होंने उनसे शादी भी कर ली थी. मगर कुछ समय बाद गीता का निधन हो गया था.

Source: Bollywoodlife.com

गीता बाली के निधन के बाद शम्मी कपूर अकेले पड़ गए थे. मगर कुछ समय बाद ही उनका दिल एक्ट्रेस मुमताज पर आ गया था.

Source: Bollywoodlife.com

मुमताज ने एक बार इस बात को एक इंटरव्यू में भी बताया था. कि शम्मी कपूर उनसे प्यार करते हैं. और शादी करना चाहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मुमताज ने कहा मगर मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूं. इसलिए मुझे शम्मी को शादी के लिए मना करना पड़ा था.

Source: Bollywoodlife.com

मुमताज के शादी करने से इनकार करने के बाद शम्मी कपूर ने रॉयल फैमिली की नीला देवी गोहिल से शादी कर ली थी.

Source: Bollywoodlife.com

नीला देवी गुजरात की रॉयल फैमिली से थीं और नीला देवी ने शादी के बाद मां नहीं बनने का फैसला भी किया था.

Source: Bollywoodlife.com

नीला देवी ने शम्मी कपूर और गीता बाली के दोनों बच्चों को गोद लेकर उनकी परवरिश की थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने खोले अपनी पहली शादी के राज, बोलीं- 'खो दी थी पहचान'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.