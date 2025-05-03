आयशा खान का साड़ी में कातिलाना अंदाज, मुन्नवर फारूकी की एक्स ने बढ़ाया इंटरनेट का टेम्परेचर, फैंस बोले, 'बला की...'
Masummba Chaurasia
| May 02, 2025
टीवी और वेब की दुनिया की पॉपुलर एक्ट्रेस आयशा खान ने एक बार फिर अपने नए लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.
इस बार आयशा ने ट्रेडिशनल अंदाज में फोटोशूट कराया है, जिसमें वह टिश्यू फैब्रिक की साड़ी में कहर ढाती नजर आ रही हैं.
इस साड़ी पर शानदार हैंड वर्क किया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है. आयशा ने इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पहनकर अपने लुक को कम्प्लीट किया है.
उनका स्टाइल और पर्सनालिटी इस आउटफिट में और भी निखरकर सामने आ रही है. जिसको देखकर फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं.
आयशा के मेकअप की बात करें, तो आयशा ने ग्लैमरस टच देते हुए, पिंक लिपस्टिक और विंग्ड आईलाइनर लगाया है, जो उनके लुक को परफेक्ट बना रहा है.
इसके साथ ही उन्होंने ट्रेंडी चोकर सेट पहना है, जो उनके ट्रेडिशनल अवतार में चार चांद लगा रहा है.
फैंस उनके इस लुक पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
आयशा का यह फोटोशूट यह साबित करता है, कि ट्रेडिशनल लुक में भी ग्लैमर की कोई कमी नहीं होती.
