मुनमुन दत्ता ने लाल साड़ी में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, सादगी में भी लूट लिया फैंस का चैन
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 19, 2025
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी ने एक बार फिर अपने लुक से फैंस को घायल कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मुनमुन दत्ता ने अब लाल और गुलाबी साड़ी में कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में उनका डार्क मेकअप और खुले बाल लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने पोस्ट में K-ड्रामा फैंस के लिए खास कैप्शन लिखा, जो चर्चा में आ गया.
Source:
Bollywoodlife.com
मुनमुन ने कैप्शन में लिखा, 'K-ड्रामा वाले समझ जाएंगे इस गाने के पीछे की मुस्कान.'
Source:
Bollywoodlife.com
जैसे ही एक्ट्रेस की ये फोटो सामने आई फैंस बबीता जी को 'क्रश' और 'खूबसूरत' जैसे कॉम्प्लिमेंट्स देने लगे.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, 'बिग बॉस 15' से लेकर 'KBC 13' और 'इंडियन आइडल' तक टीवी के बड़े शोज का हिस्सा रह चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जान्हवी कपूर की इस आदत पर लट्टू हैं राजकुमार राव, इंटरव्यू में खोला राज
अगली वेब स्टोरी देखें.