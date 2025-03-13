इन 5 सितारों के बीच नहीं आती धर्म की दीवार, मुस्लिम होकर भी होली पर खूब लगाते हैं रंग-गुलाल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 13, 2025
हर साल रंगों के त्योहार की धूम बॉलीवुड में खूब देखने को मिलती है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार कुछ मुस्लिम सितारे भी बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं. आइए उनके नाम जानते हैं.
सैफ अली खान को होली का त्योहार बहुत ही पसंद है. ऐसे में वह धर्म की दीवार को तोड़कर होली को जमकर सेलिब्रेट करते हैं.
इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल है. भाई जान भी बड़े ही धूम-धाम से होली का त्योहार मनाते हैं.
रंगों की खुशबू और भांग की मस्ती वाले इस त्योहार को शाहरुख खान भी खूब पसंद करते हैं और जमकर सेलिब्रेट करते हैं.
इस लिस्ट में आमिर खान का नाम भी शामिल है. उन्हें रंगों के ये त्योहार मनाना काफी पसंद है.
इसमें जावदे अख्तर और शबाना आजमी का नाम भी शामिल हैं, उन्हें ये त्योहार काफी पसंद है. इसलिए वह हर साल होली पार्टी भी रखते हैं.
