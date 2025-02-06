दोस्त की शादी में पहन लें सजल अली के ये स्टाईलिश ड्रेसेस, निगाहें नहीं हटा पाएंगे रिश्तेदार

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 06, 2025

शादियों के लिए आप सजल अली के इन ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हैं.

शादी में आप व्हाइट कलर का लहंगा भी पहन सकते हैं.

शादी के लिए ब्लैक लॉन्ग सूट भी बेस्ट ऑप्शन है.

शादी में खूबसूरत और गॉर्जियस लगने के लिए आप लहंगा भी पहन सकते हैं.

अगर आपके किसी बहुत खास इंसान की शादी है तो आप ऐसे सूट भी पहन सकती हैं.

शादियों में सिंपल और खूबसूरत लगने के लिए ऐसे सूट भी अच्छे लगेंगे.

शादियों के लिए आप अनारकली फ्रॉक भी पहन सकते हैं.

शादियों में आप शार्ट कुर्ती के साथ घाघरा भी पहन सकते हैं.

