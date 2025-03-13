क्राइम सस्पेंस देखने के हैं शौकिन तो ओटीटी पर देखें बेस्ट कोरियन ड्रामा
Shreya Pandey
| Mar 13, 2025
'द जज फ्रॉम हेल' में खतरनाक कहानी दिखाई गई है. इसका सस्पेंस देख आप हैरान हो जाएंगे.
'मिडनाइट' ड्रामा में एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है. इसका सस्पेंस भी जबरदस्त है.
'फ्लावर ऑफ एविल' में एक जासूस की कहानी को दिखाया गया है. इसमें एक महिला के पति के काले रहस्यों के बारे में बताया गया है.
'विजिलेंटे' ड्रामा एक पुलिस अधिकारी की कहानी है. इसका सस्पेंस भी बहुत शानदार है.
'माई नेम' में एक महिला की कहानी दिखाई गई है , जो अपने पिता का बदला लेती है.
'एक्स्ट्रा करिकुलर' में स्कूल स्टूडेंट्स की कहानी है, जो फीस के लिए क्राइम करता है.
'मेमोरिस्ट' में स्कूल के छात्र की कहानी है. इस स्टूडेंट को कुछ विशेष शक्तियां मिली हुई हैं.
