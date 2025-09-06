मौनी रॉय का ट्रेडिशनल लुक देख फैंस ने थामा दिल, सादगी देख फटी की फटी रह जाएंगे आंखें

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2025

एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

सफेद और गोल्डन बॉर्डर वाली सिंपल कॉटन साड़ी में मौनी रॉय बेहद ही एलिगेंट और ग्रेसफुल नजर आईं.

बड़े झुमके और गोल्डन वॉच के साथ उन्होंने अपने लुक को ट्रेडिशनल टच दिया, जो काफी रॉयल लग रहा है.

बिना ज्यादा मेकअप के भी मौनी की नेचुरल ग्लो और शार्प फीचर्स ने फैंस का दिल जीत लिया.

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों पर फैंस ने ढेर सारे कॉमेंट किए. किसी ने उन्हें 'देसी क्वीन' कहा तो किसी ने 'ब्यूटी विद ग्रेस.'

वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, मौनी हर लुक को बेहद कॉन्फिडेंस और क्लास के साथ कैरी करती हैं.

'नागिन' फेम मौनी रॉय का नाम आज बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है.

उनकी ये ट्रेडिशनल तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही हैं, और फैशन लवर्स के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं.

