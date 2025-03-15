इब्राहिम अली खान ने पाकिस्तानी क्रिटिक को लगाई फटकार, बोले- 'बदसूरत कूड़े के ढेर...'
Pratibha Gaur
| Mar 15, 2025
इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म 'नादानियां' हाल ही में रिलीज हुई है.
हालांकि इस फिल्म को लेकर इब्राहिम और खुशी को काफी ट्रोल किया जा रहा है.
पाकिस्तानी क्रिटिक तैमूर इकबाल ने ना सिर्फ 'नादानियां' की बुराई की बल्कि इब्राहिम अली खान की नाक पर भी कमेंट किया.
तैमूर इकबाल ने 'नादानियां' का क्लिप अपनी इंस्टा स्टोरीज पर शेयर करते हुए उनकी बड़ी नाक का मजाक उड़ाया.
इसके बाद इब्राहिम ने भी तैमूर को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और सरेआम धमकी भी दी, जिसका स्क्रीनशॉट खुद इकबाल ने शेयर किया है.
इब्राहिम अली खान ने लिखा, 'तमूर लगभग तैमूर जैसा है, तुम्हें मेरे भाई का नाम मिला. लेकिन अंदाजा लगाओ तुम्हें क्या नहीं मिला? उसका चेहरा. तुम कचरे कूड़े के गंदे टुकड़े हो.'
ibrahim ali khan (5)
ibrahim ali khan (7)
इसके अलावा इब्राहिम अली खान ने कहा कि तुम चलते-फिरते कूड़े के ढ़ेर हो.
