होली के दिन देखें ये ब्लॉकबस्टर और शानदार फिल्में, रोमांटिक गाने सुन आ जाएगा मजा
Shreya Pandey
| Mar 13, 2025
'सिलसिला' फिल्म का सबसे हिट गाना 'रंग बरसे' आज भी सभी होली समारोह में बजाया जाता है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
बॉलीवुड के एवरग्रीन फिल्मों में एक 'शोले' फिल्म को भी आप देख सकते हैं. इसका गाना 'होली के दिन दिल खिल जाते हैं' बहुत फेमस है.
'बागबान' फिल्म को आप फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं. इसका गाना 'होली खेले रघुबीरा अवध में' सुपरहिट है.
'दम' फिल्म भी शानदार फिल्म है. इसे आप MX player पर देख सकते हैं. इसका गाना 'होली रे होली रे रंगों की टोली रे' भी बहुत जबरदस्त है.
'ये जवानी है दीवानी' फिल्म का गाना 'बलम पिचकारी' भी शानदार है. इस फिल्म को भी आप देख सकते हैं.
'नदियां के पार' फिल्म का गाना 'जोगी जी धीरे धीरे' बहुत वायरल हो रहा है. यह फिल्म भी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं.
'रांझणा' फिल्म भी होली को अच्छे से दिखाता है. इसमें सोनम कपूर और धनुष ने शानदार एक्टिंग की है.
'बद्री की दुल्हनिया' भी शानदार फिल्म है. इसका गाना भी डांस करने और माहौल बनाने के लिए मस्त है.
