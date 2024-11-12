एक फिल्म स्टूडियो में सात फेरे लेंगे नागा- शोभिता, जानिए क्यों?
Shivani Duksh
शोभिता धूलिपाला और नागा चैतन्य को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है.
खबर है कि शोभिता धूलिपाला और नागा चैतन्य अन्नपूर्णा स्टूडियो में शादी करने वाली हैं.
किसी जमाने में इस स्टूडियो को नागा चैतन्य के दादा अक्कीनेनी नागेश्वर राव ने बनवाया था जो कि अपने समय के बड़े स्टार थे.
अन्नपूर्णा स्टूडियो की जड़ें तेलुगू फिल्म जगत से जुड़ी हुई हैं.
नागा चैतन्य का परिवार उनकी शादी की रस्मों का आगाज अन्नपूर्णा स्टूडियो से ही करना चाहता है.
इस खबर ने शोभिता धूलिपाला और नागा चैतन्य के फैंस को काफी उत्साहित कर दिया है.
लोग शोभिता धूलिपाला और नागा चैतन्य की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
शोभिता धूलिपाला और नागा चैतन्य 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में सात फेरे लेने वाले हैं.
