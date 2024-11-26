Naga Chaitanya के भाई ने की सगाई, कौन हैं Sobhita Dhulipala की होने वाली देवरानी?
Shashikant Mishra
| Nov 26, 2024
साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी के बड़े बेटे और एक्टर नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला संग सगाई की थी.
नागा चैतन्य की शादी से पहले उनके भाई और एक्टर अखिल अक्किनेनी ने सगाई कर ली है.
अखिल अक्किनेनी ने जैनब रावदजी के साथ सगाई की है. जैनब उद्योगपति जुल्फी रावदजी की बेटी हैं. उनके भाई जैन रावदजी जेडआर रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं.
जैनब एक आर्टिस्ट और आर्ट एग्जिबीटर हैं. उनके इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक वह लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, जो स्किनकेयर करती हैं.
अखिल अक्किनेनी साउथ स्टार नागार्जुन और अमला अक्किनेनी के बेटे हैं.
अखिल अक्किनेनी और नागा चैतन्य सौतेले भाई हैं. नागार्जुन की पहली पत्नी के बेटे नागा चैतन्य हैं.
बताया जाता है कि नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला दिसंबर में सात फेरे लेने वाले हैं.
