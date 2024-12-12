दूसरी शादी होते ही Naga Chaitanya ने की अपनी Future Planning, पढ़कर आ जाएगा मजा
नागा चैतन्य ने हाल ही में दूसरी शादी एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से की है.
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की शादी की फोटोज ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं.
वहीं नागा चैतन्य हाल ही में अपने कजिन राणा डग्गुबाती के टॉक शो का पार्ट बने थे. जो कि प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है.
राणा डग्गुबाती का ये शो अपने यूनीक फॉर्मेट को लेकर लोगों के बीच सिर्फ 3 एपिसोड के बाद ही काफी फेमस हो गया है.
राणा डग्गुबाती के शो में नागा चैतन्य ने अपने ड्रीम्स और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कई बातों को शेयर किया है.
नागा चैतन्य ने शो में बताया कि वो 50 साल की उम्र तक अपने लाइफ में क्या- क्या करने चाहते हैं.
नागा चैतन्य ने कहा वो एक खुशहाल शादी और बच्चों का सपना देखते हैं.
नागा चैतन्य ने कहा वो अपने बच्चों को रेसिंग और गो कार्टिंग के लिए लेकर जाया करेंगे.
वहीं, उसी दौरान राणा डग्गुबाती और नागा चैतन्य ने शो में मस्ती करते हुए एक्ट्रेस साई पल्लवी को फोन पर शामिल किया था.
राणा डग्गुबाती और नागा चैतन्य ने साई पल्लवी से बात करते हुए खूब मस्ती भी की थी.
आपको बता दें नागा चैतन्य अपनी आने वाली फिल्म 'थंडेल' में एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ नजर आएंगे.
