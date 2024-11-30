नागा चैतन्य-शोभिता धुलिपाला को नागार्जुन ने किया ये गिफ्ट, कीमत सुन रह जाएंगे हैरान!

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 29, 2024

नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की 4 दिसंबर को शादी होने वाली है.

नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला के प्री-वेडिंग फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं.

नागा और शोभिता के प्री-वेडिंग फंक्शन के फोटोज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि इस कपल को शादी से पहले काफी महंगा गिफ्ट मिला है.

'एशियानेट' की खबर के मुताबिक, नागार्जुन ने नागा और शोभिता को देने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की कार ली है.

हालांकि, ये स्पष्ट नहीं है कि ये कार नागार्जुन ने कार खुद के लिए ली है या गिफ्ट करने के लिए ली है.

शोभिता धुलिपाला अपने प्री- वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

