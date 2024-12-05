सादगी से भरा दूल्हा तो सोने में लदी दुल्हन, ऐसा था Naga Chaitanya- Sobhita Dhulipala का वैडिंग लुक
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला ने अपनी शादी के दिन क्या पहना था.
शोभिता धूलिपाला ने लहंगे की बजाय कांजीवरम साड़ी पहनी है. जिसके साथ शोभिता धूलिपाला भारी भरकम गोल्ड ज्वैलरी कैरी की है.
वहीं नागा चैतन्य प्लेन ऑफ व्हाइट कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए. नागा की सादगी लोगों को पसंद आ रही है.
एक्सेसरी के नाम पर नागा ने हाथ में केवल घड़ी पहनी है.
शादी के दिन शोभिता धूलीपाला लो मेकअप लुक में नजर आईं.
शोभिता धूलिपाला की नाक की नथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है जिसे बुलाकी कहा जाता है.
नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला ने अब तक भी अपनी शादी की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर नहीं की हैं.
फैंस नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी की और तस्वीरें देखने के लिए तरस रहे हैं.
