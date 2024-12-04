Naga Chaitanya और Sobhita Dhulipala की शादी की तैयारियों के बीच, फैंस ने Samantha Ruth Prabhu को दी ये सख्त सलाह
Bollywood Staff
Dec 04, 2024
नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी की तैयारियां जोरों- शोरों से चल रही हैं.
वहीं इसी बीच फैंस ने सामंथा रूथ प्रभु के सोशल मीडिया पर नागा चैतन्य के साथ उनकी पहली शादी की फोटोज को खोज लिया है.
सामंथा रुथ प्रभु ने अपने सोशल मीडिया पर उन फोटोज को कई साल पहले पोस्ट किया था.
सामंथा रुथ प्रभु ने नागा चैतन्य से डाइवोर्स के बाद उन फोटोज को अभी तक डिलीट नहीं किया था.
सामंथा रुथ प्रभु ने नागा चैतन्य के बर्थडे पर 2017 में एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने क्यूट कैप्शन भी लिखा था.
सामंथा रुथ प्रभु ने नागा चैतन्य के साथ पोस्ट की गई उस फोटो पर कैप्शन में 'हैप्पी बर्थडे! माय एवरीथिंग' लिखा था.
वहीं सामंथा रूथ प्रभु और नागा की शादी की पुरानी फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं.
उन फोटोज को देखकर फैंस ने सामंथा रूथ प्रभु से अपील की है कि कृपया इसे डिलीट कर दें.
एक यूजर ने सामंथा रूथ प्रभु के लिए लिखा 'अब समय आ गया है कि आप जो चाहती हैं उससे ज्यादा पाएं.'
