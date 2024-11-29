Naga Chaitanya की शादी पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं Nagarjuna, ये रहा सबूत

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 29, 2024

नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी से ठीक पहले नागार्जुन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है.

Source: Instagram

बेटे की शादी से ठीक पहले नागार्जुन ने एक नई कार खरीद ली है.

Source: Instagram

नागार्जुन की इस नई कार की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

Source: Instagram

Lexus LM MPV नाम की ये कार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वहीकल है जो कि लग्जरी को एक नई परिभाषा देती है.

Source: Instagram

लोग कह रहे हैं परिवार ने इंवायरमेंट प्रोटक्शन में अपना योगदान देने के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है.

Source: Instagram

नागार्जुन हाल ही में अपनी नई कार के साथ घर पर पहुंचे हैं.

Source: Instagram

फैंस कह रहे हैं कि नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी को खास बनाने के लिए नागार्जुन ने ये कार खरीदी है.

Source: Instagram

नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला का शादी 4 दिसंबर 2024 को होने वाली है.

Source: Instagram

