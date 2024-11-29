Naga Chaitanya की शादी पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं Nagarjuna, ये रहा सबूत
Shivani Duksh
Bollywoodlife.com
| Nov 29, 2024
नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी से ठीक पहले नागार्जुन ने एक बड़ा कदम उठा लिया है.
Instagram
बेटे की शादी से ठीक पहले नागार्जुन ने एक नई कार खरीद ली है.
Instagram
नागार्जुन की इस नई कार की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
Instagram
Lexus LM MPV नाम की ये कार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वहीकल है जो कि लग्जरी को एक नई परिभाषा देती है.
Instagram
लोग कह रहे हैं परिवार ने इंवायरमेंट प्रोटक्शन में अपना योगदान देने के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है.
Instagram
नागार्जुन हाल ही में अपनी नई कार के साथ घर पर पहुंचे हैं.
Instagram
फैंस कह रहे हैं कि नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी को खास बनाने के लिए नागार्जुन ने ये कार खरीदी है.
Instagram
नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला का शादी 4 दिसंबर 2024 को होने वाली है.
Instagram
