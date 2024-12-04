Naga Chaitanya-Sobhita Dhulipala ने मंडप में दिया खास पोज, इन फोटोज पर अटकीं फैंस की निगाहें

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 04, 2024

नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला शादी के बंधन में बंध गए हैं.

कपल की वेडिंग फोटोज सामने आ गई हैं.

इन फोटो में दूल्हा बने हुए नागा चैतन्य काफी हैंडसम लग रहे हैं.

शोभिता धुलिपाला भी दुल्हन के लुक में किसी परी से कम नहीं लग रही.

इस फोटो में नागा चैतन्य और शोभिता, नागार्जुन के साथ पोज दे रहे हैं.

नागा चैतन्य और शोभिता ने हाथ जोड़ते हुए भी पोज मंडप में दिया है.

इस ब्लर फोटो में कपल अपनी शादी की रस्मों को पूरा कर रहा है.

सोशल मीडिया पर नागा चैतन्य और शोभिता की फोटोज को काफी पसंद किया जार हा है.

