तलाक से पहले ही मूवऑन कर गए ये सितारे, दूसरी बार तलाशा प्यार
Shivani Duksh
| Aug 08, 2024
बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो कि तलाक होने के कुछ समय में ही मूवऑन कर गए थे। अपनी इस रिपोर्ट में हम इन सितारों के बारे में बात करेंगे।
तलाक से पहले ही दावा किया जाने लगा था कि मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर से प्यार करती हैं।
प्यार तलाशने के चक्कर में ही करण सिंह ग्रोवर के 2 तलाक हुए हैं।
माना जाता है कि फातिमा की वजह से आमिर खान और किरण का तलाक हुआ था।
फरहान खान ने भी तलाक होते ही अपने प्यार की तलाश को पूरा कर लिया था।
ऋतिक रोशन ने भी तलाक के कुछ समय बाद हसीनाओं को डेट करना शुरू कर दिया था।
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
नागा चैतन्य के अफेयर की फवाह तलाक के बाद ही आने लग गई थी।
