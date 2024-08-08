तलाक से पहले ही मूवऑन कर गए ये सितारे, दूसरी बार तलाशा प्यार

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2024

बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जो कि तलाक होने के कुछ समय में ही मूवऑन कर गए थे। अपनी इस रिपोर्ट में हम इन सितारों के बारे में बात करेंगे।

Source: Instagram

तलाक से पहले ही दावा किया जाने लगा था कि मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर से प्यार करती हैं।

Source: Instagram

प्यार तलाशने के चक्कर में ही करण सिंह ग्रोवर के 2 तलाक हुए हैं।

Source: Instagram

माना जाता है कि फातिमा की वजह से आमिर खान और किरण का तलाक हुआ था।

Source: Instagram

फरहान खान ने भी तलाक होते ही अपने प्यार की तलाश को पूरा कर लिया था।

Source: Instagram

ऋतिक रोशन ने भी तलाक के कुछ समय बाद हसीनाओं को डेट करना शुरू कर दिया था।

Source: Instagram

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

Source: Instagram

नागा चैतन्य के अफेयर की फवाह तलाक के बाद ही आने लग गई थी।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देंगी ओटीटी पर मौजूद ये 9 फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.