चैतन्य और शोभिता धुलिपाला कब करेंगे शादी? नागार्जुन ने किया खुलासा
Pratibha Gaur
| Aug 15, 2024
साउथ के मशहूर एक्टर नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने 8 अगस्त को सगाई की थी।
खुद नागार्जुन ने सगाई के फोटो एक्स हैंडल पर शेयर कर यह खुशखबरी फैंस के साथ साझा की थी।
नागार्जुन ने बेटे और होने वाली बहू संग फोटोज शेयर कर दोनों को अपना आशीर्वाद दिया था।
वहीं अब चैतन्य और शोभिता की सगाई के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि यह दोनों शादी कब करेंगे?
खुद नागार्जुन ने चैतन्य और शोभिता की वेडिंग डेट पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुन ने कहा कि दोनों ने सगाई का फैसला अचानक से लिया था।
नागार्जुन ने कहा कि अभी चैय और शोभिता अपने-अपने करियर में बहुत बिजी हैं।
नागार्जुन ने कहा कि फिलहाल दोनों की शादी की कोई प्लानिंग नहीं है।
नागार्जुन ने बताया कि दोनों फिलहाल शादी के लिए इंतजार करना चाहते हैं।
