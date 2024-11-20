नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला के रिश्ते को लेकर नागार्जुन ने कही ये खास बात
| Nov 20, 2024
नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की हाल ही में सगाई हुई थी और जल्द ही वो दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी का इनविटेशन भी हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो गया था.
वहीं इन सब के बीच नागार्जुन ने हाल ही में अपने बेटे और शोभिता धूलिपाला के रिश्ते को लेकर पहली बार बात की है.
नागा चैतन्य ने होने वाली बहू की तारीफ कर कहा, हमें शोभिता धूलिपाला की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है.
नागार्जुन पहले से ही शोभिता धूलिपाला को जानते थे तब उनका रिश्ता नागा चैतन्य से नहीं जुड़ा था.
नागार्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया कि, 'शोभिता एक प्यारी लड़की है, वह वो इंसान है जो अपने टर्म्स पर अपनी लाइफ जीती है.'
नागार्जुन ने आगे कहा, 'शोभिता किसी भी तरह की फिल्म और सीरीज कर सकती है मगर वो जानती है उसको अपने करियर के साथ क्या करना है.'
नागार्जुन ने शोभिता की तारीफ करते हुए कहा, 'वो अपनी पसंद और फैसलों के लिए बहुत ही पीसफुल है.'
नागार्जुन ने आगे कहा, 'मैं देख सकता हूं वो दोनों एक दूसरे को खुश रखेंगे.'
वहीं नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला अपनी शादी अन्नपूर्णा स्टूडियो में करने वाले हैं नागार्जुन उस स्टुडियो के मालिक है.
