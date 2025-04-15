भोजपुरी की इस हसीना की एक-एक अदा में है ग्लैमर, निगाहें हटाना होगा मुश्किल
Shashikant Mishra
| Apr 15, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस नम्रता मल्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
नम्रता मल्ला अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं.
नम्रता मल्ला का बोल्ड अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आता है.
नम्रता मल्ला के अधिकतर फोटोशूट रिवीलिंग ड्रेस पहनकर करवाती हैं.
नम्रता मल्ला ने बिकिनी पहनकर अक्सर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हैं.
नम्रता मल्ला की तस्वीरों पर उनके तमाम चाहने वाले दिल खोलकर कमेंट करते हैं.
नम्रता मल्ला की बोल्डनेस को लेकर कई बार उनको ट्रोल भी किया जाता है.
