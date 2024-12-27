इन Influencers ने Forbes India की लिस्ट में बनाई जगह, जानिए किसने हासिल की नंबर वन की गद्दी

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 27, 2024

फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर फैजल शेख ने इस लिस्ट में 10 वें नंबर पर जगह बनाई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ओटीटी क्वीन और कॉमेडियन प्राजक्ता कोली को मोस्ट पॉपुलर डिजिटल स्टार लिस्ट 2024 में 9 नंबर पर चुना गया है.

Source: Bollywoodlife.com

फैशन आइकन सैय्यद अरिश्फा खान लिखो ने इस लिस्ट में 8 नंबर की जगह फिक्स की है.

Source: Bollywoodlife.com

कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर विराज गिलानी भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विष्णु कौशल को उनकी कॉमेडी और क्रिएटिव विडियोज के लिए जाना जाता है. वो 6 नंबर पर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

डेली लाइफ पर क्रिएटिव विडियोज बनाकर फेमस हुए थे महेश केशवाला, अब इस लिस्ट में 5 नंबर की गद्दी पर राज कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कॉमेडी इनफ्लुएंसर धरना दुर्गा ने बड़े -बड़े डिजिटल स्टार्स को पीछे छोड़कर फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में जगह बना ली है.

Source: Bollywoodlife.com

डिजिटल स्टार डैनी पंडित अपने फन्नी ह्यूमर को लेकर ऑडियंस के बीच में फेमस हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कॉमेडियन और स्टाइलिस्ट साक्षी केशवानी अपने मजाकिया वीडियो से इस लिस्ट में 2 नंबर पर पहुंच गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फैशन दीवा और लाइफस्टाइल इनफ्लुएंसर नैंसी त्यागी ने सभी क्रिएटर्स को पछाड़कर, 1 नंबर की गद्दी अपने नाम की है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन सेलिब्रिटीज ने कम उम्र में किया सुसाइड, इस एक्ट्रेस ने तो 20 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.