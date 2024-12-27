इन Influencers ने Forbes India की लिस्ट में बनाई जगह, जानिए किसने हासिल की नंबर वन की गद्दी
| Dec 27, 2024
फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर फैजल शेख ने इस लिस्ट में 10 वें नंबर पर जगह बनाई हैं.
ओटीटी क्वीन और कॉमेडियन प्राजक्ता कोली को मोस्ट पॉपुलर डिजिटल स्टार लिस्ट 2024 में 9 नंबर पर चुना गया है.
फैशन आइकन सैय्यद अरिश्फा खान लिखो ने इस लिस्ट में 8 नंबर की जगह फिक्स की है.
कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर विराज गिलानी भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं.
विष्णु कौशल को उनकी कॉमेडी और क्रिएटिव विडियोज के लिए जाना जाता है. वो 6 नंबर पर हैं.
डेली लाइफ पर क्रिएटिव विडियोज बनाकर फेमस हुए थे महेश केशवाला, अब इस लिस्ट में 5 नंबर की गद्दी पर राज कर रहे हैं.
कॉमेडी इनफ्लुएंसर धरना दुर्गा ने बड़े -बड़े डिजिटल स्टार्स को पीछे छोड़कर फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में जगह बना ली है.
डिजिटल स्टार डैनी पंडित अपने फन्नी ह्यूमर को लेकर ऑडियंस के बीच में फेमस हैं.
कॉमेडियन और स्टाइलिस्ट साक्षी केशवानी अपने मजाकिया वीडियो से इस लिस्ट में 2 नंबर पर पहुंच गई हैं.
फैशन दीवा और लाइफस्टाइल इनफ्लुएंसर नैंसी त्यागी ने सभी क्रिएटर्स को पछाड़कर, 1 नंबर की गद्दी अपने नाम की है.
