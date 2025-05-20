नैंसी त्यागी की इन तस्वीरों को देख आप हो जाएंगे आशिक, खूबसूरत ड्रेस में लगती हैं एकदम हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 20, 2025
नैंसी त्यागी एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, ये भीड़ खूबसूरत ड्रेस बनाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नैंसी सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नैंसी त्यागी 77वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
नैंसी यूपी के सहरानपुर की निवासी हैं. इनकी मां एक टीचर थीं लेकिन बाद में एक फैक्ट्री में काम करने लगीं.
Source:
Bollywoodlife.com
नैंसी UPSC की तैयारी करने के लिए अपने भाई के साथ दिल्ली आईं थीं लेकिन कोविड के वजह कहीं भी उन्हें एडमिशन नहीं मिला.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद नैंसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया, जिससे वो फेमस हो गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
नैंसी त्यागी को इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
