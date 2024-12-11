Dilip Kumar, Raj Kapoor से ज्यादा ली थी इस हसीना ने एक समय पर फीस, डायरेक्टर्स की बन गई थीं फेवरेट
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 11, 2024
दिलीप कुमार की अदाकारी का जादू हर इंसान पर चल जाता था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं राजकपूर अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस के दिल में अपनी जगह बना लेते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
दिलीप कुमार और राजकपूर अपनी फिल्मों के लिए अच्छे खासे पैसे भी वसूलते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस ऐसी थीं, जो एक समय में इन दोनों ही बड़े सितारों से अधिक फीस लेती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
हम अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस नर्गिस की बात कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नर्गिस मात्र एक ऐसी एक्ट्रेस थीं, जो दिलीप कुमार और राजकपूर जैसे बड़े स्टार्स से ज्यादा फीस लेती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
नर्गिस ने अपना फिल्मी सफर सिर्फ 14 साल की उम्र में शुरू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
नर्गिस 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की एक बड़ी और सफल स्टार बन चुकी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
नर्गिस ने फिल्म 'मदर इंडिया' में अपनी कमाल की एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
नर्गिस इस फिल्म से इंडिया की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Google Trends में टॉप सर्च लिस्ट में शामिल हुई भारत की यह इकलौती वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.