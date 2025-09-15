नरगिस फाखरी ने ब्लैक ड्रेस में ढाया कहर, सिजलिंग पोज देख उड़े फैंस के होश

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 14, 2025

नरगिस फाखरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जिसने तहलका मचा दिया है.

इन फोटोज में एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस और नेट लेगिंग्स में सिजलिंग अंदाज दिखाती नजर आ रही हैं.

ब्लैक कोट के साथ उनका स्टाइलिश लुक फैंस को काफी ग्लैमरस और बोल्ड लग रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इन पोज को देखकर फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे.

नरगिस का यह नया लुक तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स लगातार लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं.

हाल ही में नरगिस फाखरी अक्षय कुमार और रितेश देशमुख संग फिल्म 'हाउसफुल 5' में नजर आईं थीं.

6 जून 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स पाकर दर्शकों का दिल जीत लिया.

