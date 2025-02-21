नरगिस फाखरी ने इस शख्स संग चोरीछिपे रचाई शादी, हनीमून मनाने पहुंची..
Feb 21, 2025
रॉकस्टार गर्ल नरगिस फाखरी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो नरगिस फाखरी ने बिना किसी को बताए शादी कर ली है.
नरगिस फाखरी बीते 3 सालों से टोनी बिंग को डेट कर रही थीं. अक्सर इन दोनों को एक साथ इवेंट्स में देखा जाता था.
अब शादी की खबर ने नरगिस फाखरी के फैंस को चौंका दिया है. बताया जा रहा है कि शादी के बाद नरगिस फाखरी अपने पति के साथ हनीमून पर निकल गई हैं.
नरगिस फाखरी इस समय स्विट्जरलैंड में हैं. हाल ही में नरगिस फाखरी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर स्विट्जरलैंड की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
एक तस्वीर में तो नरगिस फाखरी अपनी सगाई की अंगूठी को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. इस तस्वीर को लोग जूम कर करके देख रहे हैं.
नरगिस फाखरी फोटोज में स्वीमिंग पूल का तापमान बढ़ाती नजर आ रही हैं. व्हाइट कलर की बिकिनी में नरगिस फाखरी कमाल लग रही हैं.
नरगिस फाखरी के साथ साथ टोनी ने भी इसी जगह से एक तस्वीर शेयर की है. टोनी शर्टलैस होकर स्वीमिंग पूल के मजे लेते नजर आए.
नरगिस फाखरी ने अपनी स्टोरीज में स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियां दिखाई हैं जिनको देखकर तो फैंस का दिल भी खुश हो गया है.
