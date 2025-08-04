नेशनल अवॉर्ड विनर शाहरुख-रानी ने इन मूवीज में साथ में किया काम
Bollywoodlife.com
| Aug 04, 2025
फिल्म 'कुछ कुछ होता है' साल 1998 में रिलीज हुई थी. इसे काफी पसंद किया गया था.
साल 1998 में आई फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' काफी चर्चा में रही थी.
शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में काम किया है.
शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म 'चलते चलते' 2003 में रिलीज हुई थी
फिल्म 'पहेली' में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी नजर आए थे.
साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'वीर जारा' लोगों के बीच छा गई थी.
फिल्म 'हे राम' साल 2003 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में दोनों स्टार्स साथ में नजर आए थे.
