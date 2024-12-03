OTT के इस फेमस एक्टर ने गर्लफ्रेंड संग गुपचुप की शादी, फोटोज हुईं वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 03, 2024
'एस्पिरेंट्स' फेम एक्टर नवीन कस्तूरिया ने 39 साल की उम्र में शादी की है.
नवीन कस्तूरिया ने उदयपुर में अपनी गर्लफ्रेंड शुभांजलि शर्मा संग सात फेरे लिए हैं.
नवीन कस्तूरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर की हैं.
नवीन कस्तूरिया ने शादी की तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'चट मंगनी, पट ब्याह.' शादी में करीबी लोग शामिल हुए.
वहीं, नवीन कस्तूरिया के दोस्तों ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक्टर की शादी की तस्वीरें शेयर कर बधाई दी है.
नवीन कस्तूरिया ने अचानक शादी करके अपने फैंस को चौंका दिया है.
नवीन कस्तूरिया 'ब्रीदः इनटू शैडो' सहित कई वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं. वह ओटीटी के पॉपुलर एक्टर हैं.
