बॉलीवुड हसीनाओं के लिए खतरा है नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी, होगी सबकी छुट्टी
Shivani Duksh
| Oct 20, 2024
नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी का नाम राबिया है.
राबिया सिद्धू मॉडलिंग की दुनिया का जाना माना नाम हैं.
राबिया सिद्धू के फोटेशूट अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.
हाल ही में राबिया सिद्धू काफी बोल्ड लुक में नजर आई थीं.
रिपोर्ट्स की मानें तो मॉडलिंग के साथ साथ राबिया फैशन डिजाइनिंग भी करती हैं.
फैंस कहते हैं कि राबिया सिद्धू की शक्ल उनकी मां स बहुत मिलती है.
राबिया सिद्धू ने लंदन और सिंगापुर से अपनी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पूरी की है.
राबिया सिद्धू ने इन दिनों अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं.
