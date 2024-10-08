Navratri 2024: स्क्रीन पर रावण का किरदार निभा चुके हैं ये सितारे
फिल्म 'आदिपुरुष' में सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आए थे.
शो 'विघ्नहर्ता गणेश' में टीवी एक्टर पारस छाबरा ने रावण का किरदार निभाया था.
एक्टर आर्य बब्बर ने शो 'संकटमोचन महाबली हनुमान' में रावण का रोल प्ले किया था.
एक्टर तरुण खन्ना का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
रामानंद सागर के 'रामायण' में अरविंद त्रिवेदी का रावण का किरदार सबको याद रहता है.
अपकमिंग फिल्म 'सिंघम अगेन' में अर्जुन कपूर का रोल रावण से मिलता-जुलता रहेगा.
'रावण' फिल्म में अभिषेक बच्चन कुछ इसी तरीके के अवतार में नजर आए थे.
अखिलेन्द्र मिश्रा भी स्क्रीन पर रावण का रोल प्ले कर चुके हैं.
इस लिस्ट में चेन्नई एक्सप्रेस विलेन निकितिन धीर का नाम भी शामिल है.
