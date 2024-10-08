Navratri 2024: स्क्रीन पर रावण का किरदार निभा चुके हैं ये सितारे

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

फिल्म 'आदिपुरुष' में सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

शो 'विघ्नहर्ता गणेश' में टीवी एक्टर पारस छाबरा ने रावण का किरदार निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर आर्य बब्बर ने शो 'संकटमोचन महाबली हनुमान' में रावण का रोल प्ले किया था.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर तरुण खन्ना का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

Source: Bollywoodlife.com

रामानंद सागर के 'रामायण' में अरविंद त्रिवेदी का रावण का किरदार सबको याद रहता है.

Source: Bollywoodlife.com

अपकमिंग फिल्म 'सिंघम अगेन' में अर्जुन कपूर का रोल रावण से मिलता-जुलता रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

'रावण' फिल्म में अभिषेक बच्चन कुछ इसी तरीके के अवतार में नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

अखिलेन्द्र मिश्रा भी स्क्रीन पर रावण का रोल प्ले कर चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में चेन्नई एक्सप्रेस विलेन निकितिन धीर का नाम भी शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: YRKKH: अरमान और अभिरा पर चढ़ा नवरात्रि का खुमार

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.