Nayanthara क्रिसमस पर परिवार संग निकलीं Europe की सैर पर, सोशल मीडिया पर शेयर की क्यूट फोटोज

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 26, 2024

इन दिनों साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नयनतारा की हाल ही में धनुष के साथ एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. जिसके बाद उनकी चर्चा हर जगह हो रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन इन दिनों नयनतारा सब कुछ भूलाकर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नयनतारा अपने पति विग्नेश शिवन के साथ यूरोप की ट्रिप पर निकली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

यूरोप की ट्रिप पर नयनतारा अपने पति और बच्चों के साथ क्रिसमस को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नयनतारा ने ट्रिप की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

नयनतारा और उनके पति विग्नेश शिवन इन फोटोज में साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया की इन फोटोज में नयनतारा अपने दोस्तों के साथ भी नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 2024 के खत्म होने से पहले देख डालें Netflix की ये ओरिजनल वेब सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.