Nayanthara क्रिसमस पर परिवार संग निकलीं Europe की सैर पर, सोशल मीडिया पर शेयर की क्यूट फोटोज
Bollywood Staff
| Dec 26, 2024
इन दिनों साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं.
नयनतारा की हाल ही में धनुष के साथ एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. जिसके बाद उनकी चर्चा हर जगह हो रही थी.
लेकिन इन दिनों नयनतारा सब कुछ भूलाकर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.
नयनतारा अपने पति विग्नेश शिवन के साथ यूरोप की ट्रिप पर निकली हैं.
यूरोप की ट्रिप पर नयनतारा अपने पति और बच्चों के साथ क्रिसमस को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं.
नयनतारा ने ट्रिप की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
नयनतारा और उनके पति विग्नेश शिवन इन फोटोज में साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं.
सोशल मीडिया की इन फोटोज में नयनतारा अपने दोस्तों के साथ भी नजर आ रही हैं.
