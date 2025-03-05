'मुझे लेडी सुपरस्टार मत कहो...' जानें क्यों नयनतारा ने फैंस से की ये गुजारिश?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
फेमस एक्ट्रेस नयनतारा साउथ की लेडी सुपरस्टार के नाम से मशहूर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पोस्ट जारी करते हुए फैंस से अपील की कि उन्हें लेडी सुपरस्टार ना बुलाया जाए.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'आप में से कई लोगों ने मुझे 'लेडी सुपरस्टार' कहकर बुलाते हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
'यह तमगा मुझे आपके प्यार और स्नेह के कारण मिला है.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'मुझे इस तरह के मूल्यवान खिताब से नवाजने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि मुझे केवल नयनतारा कहकर बुलाइये.'
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने आगे कहा, 'मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसे हमेशा आपके बिना शर्त प्यार और स्नेह से सजाया गया है.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने आगे कहा, ' चाहे मेरी सफलता के दौरान मुझे थपकी देना हो या मुश्किलों समय में मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाना हो.'
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने कहा, 'यह नाम मेरे दिल के सबसे करीब है. यह बताता है कि मैं कौन हूं- केवल एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं बल्कि व्यक्ति के तौर पर भी.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सिडनी पहुंच नेहा कक्कड़ ने करवाया फोटोशूट, कहा, 'हद क्यूट हो तुम'
अगली वेब स्टोरी देखें.