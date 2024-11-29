इतने करोड़ में बेची गई ओटीटी पर controversies से घिरी नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 29, 2024
नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' हाल ही में नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही कई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर नयनतारा और धनुष का एक बड़ा झगड़ा भी हो गया है जो कि अब कोर्ट तक पहुंच चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर क्या आप जानते हैं कि नयनतारा की ये वेडिंग डॉक्यूमेंट्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 25 करोड़ रुपए में बेची गई है?
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' को ओटीटी पर 25 करोड़ रुपए में बेचा गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा और उनके पति विग्नेश के रिश्ते को भी दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा की शादी से लेकर उनके दोनों जुड़वां बेटे के जन्म तक की कहानी को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा की इस डॉक्यूमेंट्री में डायरेक्टर ने पूरा फोकस उनकी शादी से जुड़ी चीजों पर रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा के फिल्मी करियर के बारे में भी काफी कुछ दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इतने पढ़े-लिखे हैं 'अनुपमा' के स्टार्स, एक के पास तो है B.Tech की डिग्री
अगली वेब स्टोरी देखें.