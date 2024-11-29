इतने करोड़ में बेची गई ओटीटी पर controversies से घिरी नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री

Nov 29, 2024

नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' हाल ही में नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है.

नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही कई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई है.

इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर नयनतारा और धनुष का एक बड़ा झगड़ा भी हो गया है जो कि अब कोर्ट तक पहुंच चुका है.

मगर क्या आप जानते हैं कि नयनतारा की ये वेडिंग डॉक्यूमेंट्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 25 करोड़ रुपए में बेची गई है?

एक्ट्रेस नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' को ओटीटी पर 25 करोड़ रुपए में बेचा गया है.

वहीं इस डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा और उनके पति विग्नेश के रिश्ते को भी दिखाया गया है.

इस डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा की शादी से लेकर उनके दोनों जुड़वां बेटे के जन्म तक की कहानी को दिखाया गया है.

नयनतारा की इस डॉक्यूमेंट्री में डायरेक्टर ने पूरा फोकस उनकी शादी से जुड़ी चीजों पर रखा है.

डॉक्यूमेंट्री में नयनतारा के फिल्मी करियर के बारे में भी काफी कुछ दिखाया गया है.

