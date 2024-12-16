साउथ की इस सुपरस्टार ने Shah Rukh Khan पर लुटाया था प्यार, उनकी खातिर इस फिल्म में किया था काम
Bollywood Staff
Dec 16, 2024
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी दुनियाभर में है
शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा फीमेल फैंस के बीच है.
लेकिन साउथ की ये लेडी सुपरस्टार खुद को शाहरुख खान का सबसे बड़ा फैन कहती हैं.
हम अपनी इस रिपोर्ट में साउथ की सुपरस्टार नयनतारा की बात कर रहे हैं.
नयनतारा ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
नयनतारा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनके इस फिल्म को साइन करने की वजह बताई है.
नयनतारा ने बताया कि उन्होंने फिल्म 'जवान' को सिर्फ शाहरुख खान के लिए साइन किया था.
नयनतारा ने बताया वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हैं और वो उनसे बहुत प्यार करती हैं.
नयनतारा ने बताया शाहरुख खान ने उनसे बॉलीवुड में अपनी फिल्म 'जवान' से डेब्यू करने के लिए कहा था.
नयनतारा ने बताया शाहरुख खान को वो मना नहीं कर सकती थीं इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन की थी.
हालांकि कई फैंस इस फिल्म में नयनतारा के कम स्क्रीन टाइम को लेकर नाराज भी हुए थे.
