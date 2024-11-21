धनुष से झगड़े के बीच नयनतारा को मिला शाहरुख खान और राम चरण का सपोर्ट
साउथ एक्ट्रेस नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियोंड द फेरीटेल' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.
नयनतारा की ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से पहले ही एक कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट बन गई थी.
दरअसल, नयनतारा अपनी डॉक्यूमेंट्री में धनुष की 2015 में आई फिल्म 'नानुम राउडी' के कुछ बीटीएस को इस्तेमाल करना चाहती थीं.
वहीं नयनतारा अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में 2015 में आई धनुष की फिल्म 'नानुम राउडी' के कुछ बीटीएस को शामिल करना चाहती थीं.
जिसके बाद नयनतारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर धनुष को बहुत कुछ कहा था.
वहीं इस कॉन्ट्रोवर्सी के बीच बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने नयनतारा को खुलकर सपोर्ट किया है और बीटीएस की फुटेज के लिए एनओसी दे दी है.
नयनतारा ने अपने इंस्टाग्राम पर कल देर साथ एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कई बड़े स्टार्स को उन्हें सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया कहा है.
उस पोस्ट में नयनतारा ने सबसे पहले शाहरुख खान और को गौरी खान को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद कहा है.
वहीं नयनतारा को साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी और मेगा पावर स्टार राम चरण से भी इस डॉक्यूमेंट्री के लिए सपोर्ट मिला है
नयनतारा ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा- 'मैंने अपने 20 सालों के करियर में अपने को-स्टार्स से सबसे कीमती चीज दोस्ती, प्यार और इज्जत कमाई है.
नयनतारा ने कई प्रोड्यूसर्स को भी उनकी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए आभार व्यक्त किया है.
